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Начальник Генштаба Герасимов проверил готовность войск к учениям «Запад-2021»

Андрей Аркадьев
11:59 02.09.2021
Он заслушал доклады о подготовке к проведению учений, проинспектировал объекты полигона.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов прибыл сегодня, 2 сентября, в Нижегородскую область. Он проверил готовность войск к масштабным стратегическим учениям РФ и Белоруссии «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября.

Как сообщает Министерство обороны РФ, Герасимову доложили о подготовке к маневрам, он проверил действия военнослужащих на полигоне Мулино. Также начальнику Генштаба ВС РФ показали перспективные образцы техники связи.

В учениях «Запад-2021» примут участие около 2 000 военных ОДКБ и ШОС. Маневры пройдут на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Герасимов проинспектировал специальные учения по видам обеспечения под Нижним Новгородом в преддверии масштабных маневров «Запад-2021». Он проверил практические действия войск, которые наводили переправу на реке Клязьма и развернули участок тылового обеспечения.

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