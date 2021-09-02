Две тысячи военных ОДКБ и ШОС примут участие в масштабных учениях «Запад-2021»

Около 2 000 военных ОДКБ и ШОС примут участие в масштабных учениях «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября 2021 года.

Учения будут проходить на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии. В них будет задействовано около 200 тысяч человек, более 89 единиц авиации и до 760 единиц наземное боевой техники. Из них более 290 танков, более 240 орудий, РСЗО и минометов, а также 15 кораблей.

Из этого числа почти 13 тысяч человек, более 30 самолетов и вертолетов и до 350 единиц боевой техники будут задействованы на территории Белоруссии.

Готовность войск к учениям «Запад-2021» на нижегородском полигоне Мулино проверил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.