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В Росморречфлоте раскрыли подробности ЧП с пропавшим катером

Ян Брацкий
23:48 05.09.2021
По предварительным данным, погода в месте предполагаемого ЧП хорошая, катер оборудован мощными двигателями и спутниковой связью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mchs.gov.ru
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Два спасательных судна направляются в район Каспийского моря, где предположительно пропал катер с пассажирами. Об этом «Звезде» рассказал пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. По его информации, около десяти часов назад, капитан катера пытался выйти на связь с берегом.

«Они находились в районе острова Тюлений. Это акватория Каспийского моря на границе территориальных вод России. Как нас проинформировали специалисты по связи, в районе границы связь может не работать. Что у них произошло, пока непонятно. Погода в этом районе относительно нормальная. Росморречфлот направил два спасательных судна в район, откуда они пытались выйти на связь. Капитанов проходящих судов попросились усилить бдительность», - рассказал Кравченко.

О происшествии стало известно сегодня вечером. Группа из семи туристов, отправившаяся на катере из Волгограда в Махачкалу, пропала в водах Волго-Каспийского морского судоходного канала. После того, как путешественники перестали выходить на связь, спасатели ГУ МЧС по Астраханской области начали их поиски.

«Это катер с мощными моторами. На борту семь человек. По данным женщины, которая связана с одним из членов экипажа, на борту трое детей, младшему из которых восемь месяцев. Женщина очень обеспокоена. Она дозвонилась до нас и сообщила, что они пропали и не выходят на связь. Оперативный дежурный связался со всеми службами. На катере есть небольшая каюта и спутниковый телефон», - добавил пресс-секретарь.

Спасательные суда прибудут в район, откуда капитан катера пытался выйти на связь к утру, добавили в Росморречфлоте. После пропажи катера в Каспийском море, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку.

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