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СК начал проверку после пропажи катера в Каспийском море

Кира Тило
22:50 05.09.2021
Следственный комитет начал доследственную проверку после пропажи Катера под Астраханью.
СК начал проверку после пропажи катера в Каспийском море
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организована доследственная проверка после пропажи катера в Каспийском море. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Организована доследственная проверка в связи с поступлением сообщения об отсутствии связи с частным маломерным судном с семью пассажирами на борту, из которых трое малолетние. Следствием предварительно установлено, что семь человек, в том числе трое малолетних детей, следовали на личном маломерном судне по маршруту «Волгоград-Махачкала». После пересечения 135 км Волго-Каспийского морского судоходного канала связь с пассажирами была утеряна», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что следователями организован комплекс необходимых проверок, направленных на установление местонахождения катера и его пассажиров.

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