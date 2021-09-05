СК начал проверку после пропажи катера в Каспийском море

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организована доследственная проверка после пропажи катера в Каспийском море. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Организована доследственная проверка в связи с поступлением сообщения об отсутствии связи с частным маломерным судном с семью пассажирами на борту, из которых трое малолетние. Следствием предварительно установлено, что семь человек, в том числе трое малолетних детей, следовали на личном маломерном судне по маршруту «Волгоград-Махачкала». После пересечения 135 км Волго-Каспийского морского судоходного канала связь с пассажирами была утеряна», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что следователями организован комплекс необходимых проверок, направленных на установление местонахождения катера и его пассажиров.