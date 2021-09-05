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СМИ: на пропавшем в Каспийском море катере находятся семь человек

Кира Тило
22:01 05.09.2021
По предварительным данным, на пропавшем в Каспийском море катере находится три ребенка и четверо взрослых.
СМИ: на пропавшем в Каспийском море катере находятся семь человек
© Фото: mchs.gov.ru
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Группа из семи туристов, отправившаяся на катере из Волгограда в Махачкалу, пропала в водах Волго-Каспийского морского судоходного канала. Спасатели МЧС по Астраханской области приступили к поискам.

По предварительным данным, на катере находится три ребенка и четверо взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника.

«Информации точной пока нет, но тот человек, который звонил [и заявил о пропаже группы], сообщил, что там четверо взрослых и трое детей», - сказал собеседник агентству.

Известно, что группа отправилась из Волгограда в Махачкалу, но перестала выходить на связь. Последний раз они звонили родственникам 3 сентября.

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