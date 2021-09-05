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Под Астраханью пропала группа туристов, плывшая на катере в Дагестан

Валентина Пескова
16:24 05.09.2021
Путешественники перестали выходит на связь и не проходили регистрацию в качестве туристической группы в территориальных органах МЧС России.
Под Астраханью пропала группа туристов, плывшая на катере в Дагестан
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Группа из семи туристов, отправившаяся на катере из Волгограда в Махачкалу, пропала в водах Волго-Каспийского морского судоходного канала. После того, как путешественники перестали выходить на связь, спасатели ГУ МЧС по Астраханской области начали их поиски.

«Родственниками потеряна связь с группой лиц в количестве семи человек, передвигающейся на катере "Корвет-750-А". Маршрут движения - Волгоград - Махачкала. Путешественники не проходили регистрацию в качестве туристической группы в территориальных органах МЧС России», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Информация о пропавших гражданах доведена до МСКЦ ФГБУ «Администрация морских портов Каспийского моря» для дальнейшей организации и координации поисковых мероприятий.

В ведомстве сообщили, что в последний раз на связь туристы выходили утром 3 сентября по спутниковому телефону. По данным пограничного управления, 31 августа пропавший катер находился на 137-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала.

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