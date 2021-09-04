Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт рассказал о возможных вариантах мести США талибам*

Кира Тило
17:51 04.09.2021
Эксперт рассказал какие могут выстроиться отношения США и Афганистана, и как может мстить Америка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Мария Захарова считает, что Америка будет мстить Афганистану. По ее словам, США будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия.

Эксперт центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович предположил возможный вариант развития отношения между США и Афганистаном. По его словам, не исключено, что американские военнослужащие будут пытаться повторять ракетные удары по Афганистану, если узнают о данных местоположения талибов*.

«Был ракетный удар американской авиацией. Только в нем пострадал не только террорист, но и несколько мирных жителей. Не исключено, что США будут пытаться повторять ракетные удары по территории Афганистана на основе оперативных данных о террористах», — отметил эксперт.

Мендкович считает, что американским военным будет сложнее, поскольку теперь у них нет военной базы на территории страны. Также эксперт считает, что собственное ПВО талибов* приведет к ударам по американской авиации.

«Во-первых, Америке будет сложнее из-за отсутствия военной базы в Афганистане. Во-вторых, талибы* начинают отстраивать собственное ПВО, что может привести к ударам по американской авиации», — подчеркнул Мендкович.

Ранее в прессе появилась информация о том, что талибы* захватили Панджшер. По данным СМИ, Амрулла Салех, объявивший себя президентом Афганистана, отрицает падение провинции.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:45 Армия
Видео
Российские военные показали лучший результат в «Танковом биатлоне»: победные кадры
16:50 В стране и мире
Видео
СК арестовал обвиняемого в похищении девушки в Нижегородской области
16:05 В стране и мире
После отравления школьников в Нижегородской области возбуждено уголовное дело
16:50 В стране и мире
Видео
СК арестовал обвиняемого в похищении девушки в Нижегородской области
13:41 В стране и мире
В Минздраве назвали вероятную причину отравления школьников в Нижнем Новгороде
Популярное
Видео
«Не путать свою шерсть с государственной»: Рогозин о борьбе с коррупцией на космодроме Восточный
Паралимпиец Сафронов прокомментировал отказ украинца от совместного фото
Видео
«Выведет на орбиту 37 тонн»: Рогозин рассказал о сверхтяжелых ракетах «Ангара»
Видео
Путин: Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, они хорошо работают
Мантуров: самолет SSJ100 в стиле Aurus появится в ближайшее время
Видео
Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.