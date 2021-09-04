Эксперт рассказал о возможных вариантах мести США талибам*

Мария Захарова считает, что Америка будет мстить Афганистану. По ее словам, США будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия.

Эксперт центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович предположил возможный вариант развития отношения между США и Афганистаном. По его словам, не исключено, что американские военнослужащие будут пытаться повторять ракетные удары по Афганистану, если узнают о данных местоположения талибов*.

«Был ракетный удар американской авиацией. Только в нем пострадал не только террорист, но и несколько мирных жителей. Не исключено, что США будут пытаться повторять ракетные удары по территории Афганистана на основе оперативных данных о террористах», — отметил эксперт.

Мендкович считает, что американским военным будет сложнее, поскольку теперь у них нет военной базы на территории страны. Также эксперт считает, что собственное ПВО талибов* приведет к ударам по американской авиации.

«Во-первых, Америке будет сложнее из-за отсутствия военной базы в Афганистане. Во-вторых, талибы* начинают отстраивать собственное ПВО, что может привести к ударам по американской авиации», — подчеркнул Мендкович.

Ранее в прессе появилась информация о том, что талибы* захватили Панджшер. По данным СМИ, Амрулла Салех, объявивший себя президентом Афганистана, отрицает падение провинции.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.