СМИ: вице-президент Афганистана отрицает захват Панджшера талибами*

Как сообщают в СМИ, объявивший себя президентом Афганистана вице-президент страны Амрулла Салех не подтверждает захват провинции Панджшер. Также информацию отрицает и Фронт сопротивления, об этом сообщает телеканал Shamshad News в Twitter.

«Амрулла Салех и Фронт сопротивления отрицают падение Панджшера», — говорится в сообщении.

Амрулла Салех — вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани. По словам Гани, побег поможет предотвратить кровопролитие. Он пообещал вернуться в страну в ближайшее время.

Ранее в прессе появилась информация о том, что талибы* захватили провинцию.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.