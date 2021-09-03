СМИ: вице-президент Афганистана отрицает захват Панджшера талибами*
По данным прессы, Амрулла Салех, объявивший себя президентом Афганистана, отрицает падение Панджшера.
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Как сообщают в СМИ, объявивший себя президентом Афганистана вице-президент страны Амрулла Салех не подтверждает захват провинции Панджшер. Также информацию отрицает и Фронт сопротивления, об этом сообщает телеканал Shamshad News в Twitter.
«Амрулла Салех и Фронт сопротивления отрицают падение Панджшера», — говорится в сообщении.
Амрулла Салех — вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани. По словам Гани, побег поможет предотвратить кровопролитие. Он пообещал вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее в прессе появилась информация о том, что талибы* захватили провинцию.
* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.