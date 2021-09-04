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Мария Захарова заявила, что США собираются мстить Афганистану за собственные провалы

Кира Тило
16:08 04.09.2021
Мария Захарова считает, что Америка будет мстить Афганистану за провалы в этой стране.
Мария Захарова заявила, что США собираются мстить Афганистану за собственные провалы
© Фото: Saifurahman Safi, XinHua, Globallookpress
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что США собираются мстить за собственные провалы в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Радио России». По словам Захаровой, военнослужащие Америки 20 лет осуществляли миссию возмездия.

«Мы уже слышим заявления из Вашингтона о том, что они будут мстить за то, что было устроено в Кабуле вокруг аэропорта, в аэропорту, когда погибли граждане США, там погибли и граждане Афганистана. Нужно напомнить, что США находились там именно с миссией возмездия, 20 лет они эту миссию именно возмездия осуществляли. Получается, теперь они будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения», — отметила Захарова в эфире «Радио России».

Ранее представитель МИД РФ проанализировала ситуацию в Афганистане, которая наглядно показала, что система работы НАТО оказалась некомпетентной.

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