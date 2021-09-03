В стране и мире СМИ: талибы* захватили провинцию Панджшер в Афганистане Кира Тило По данным прессы, террористическое движение «Талибан»* отвоевало провинцию Панджшер. © Фото: Sanaullah Seaim XinHua Globallookpress Читайте нас на: Как сообщают в СМИ, боевики движения «Талибан»* захватили афганскую провинцию Панджшер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из штаб-квартиры полиции в Кабуле. «Провинция Панджшер пала, все люди или солдаты сопротивления захвачены бойцами, Амрулла Салех и Ахмад Масуд бежали», — цитирует агентство источник. Ранее афганский посол заявлял, что талибы* планируют уничтожить лидера Фронта сопротивления Афганистана в Панджшере Ахмада Масуда. * «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика