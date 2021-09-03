СМИ: талибы* захватили провинцию Панджшер в Афганистане
По данным прессы, террористическое движение «Талибан»* отвоевало провинцию Панджшер.
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Как сообщают в СМИ, боевики движения «Талибан»* захватили афганскую провинцию Панджшер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из штаб-квартиры полиции в Кабуле.
«Провинция Панджшер пала, все люди или солдаты сопротивления захвачены бойцами, Амрулла Салех и Ахмад Масуд бежали», — цитирует агентство источник.
Ранее афганский посол заявлял, что талибы* планируют уничтожить лидера Фронта сопротивления Афганистана в Панджшере Ахмада Масуда.
* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.