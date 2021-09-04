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Военнослужащие РФ рассказали об особенностях проведения АрМИ-2021 в китайском Корле

Алексей Курильченко
Константин Худолеев
14:08 04.09.2021
В Китае завершились три конкурса Армейских игр - для России они завершились не только медалями, но и уникальными рекордами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Высочайший уровень проведения Международных армейских игр в Китае. На полигоне в городе Корла проходит сразу три конкурса и на каждом этапе организована прямая телетрансляция - наблюдать за всеми перипетиями борьбы можно в мельчайших подробностях. Но даже самый большой объектив не дает эффекта присутствия.

Чтобы почувствовать себя участников конкурса АрМИ, съемочная группа «Звезды» побывала в «зоне химического заражения». Сюда не пускают без противогаза. В помещении темно, пускают слезоточивый газ - нужно провести здесь две минуты и только потом включается основной таймер гонки.

Химическое заражение, радиация и стальные трубы - все это опробовали на себе не только участники конкурса «Безопасная среда» из пяти стран. Препятствия явно рассчитаны на юрких китайских военнослужащих - преодолевать его нужно с разбега - как прыжок в воду головой вперед.

Изматывающий марафон - главный приз в нем глоток свежего воздуха. Даже на то, чтобы снять маску, не остается сил. И как будто ни в чем не бывало, участники вновь облачаются в противогазы и химкостюмы - чтобы сыграть в баскетбол. На площадке - сборная Вьетнама.

Команды живут на военной базе полигона - китайская кухня, шведский стол. Но первые три недели по прилету даже в столовую никого не пускали. Повсюду «часовые» - они в Китае «священны». И пока все гости сидели на самоизоляции - китайцы продолжали тренироваться.

© ТРК "Звезда"

«Пока мы сидели на карантине, шла подготовка. Здесь знание полигона у китайской команды просто идеальное», - рассказал Александр Леонов, руководитель российской делегации АрМИ в Китае.

Даже в таких неравных условиях российская команда показала выдающиеся результаты. Стрелки с легкостью поражают летящие мишени ракетами. Хотя по регламенту нужно просто приблизиться к ней на расстояние до пяти метров.

Снайперский пуск, взорвавший чистое китайское небо и соцсети - сотни тысяч просмотров на странице «Звезды». Главный герой ролика - лейтенант Сергей Маенков, капитан и лучший зенитчик команды РФ на конкурсе «Чистое небо».

«Это происходит на автомате, у нас много тренировок. Захватить и сопровождать нужно гладко, не дергать ничего. ПЗРК такое же оружие, как и автомат», - рассказал Маенков.

Главное соперничество во всех конкурсах - между Россией и хозяевами. На «Суворовском натиске» гонка на БМП - обе команды уверенно попадали в цель. Российские машины значительно тяжелее китайских, но выглядят невесомее - судя по тому как они преодолевают препятствия.

Итогом индивидуальных гонок на БМП стали серебряные медали - лишь немного не хватило до «золотых» китайцев. Экипаж показал время, близкое к рекорду, установленному в 2019 году.

«Все, кто сюда ехал, хотели получить золотую медаль. Но все равно это успех - на этом полигоне РФ большего пока не удавалось достичь», - рассказал серебряный призер конкурса «Суворовский натиск» Рамиль Даушев.

Россия завоевала награды во всех конкурсах, которые проводились в Китае, но отобрать золото АрМИ у военнослужащих НОАК пока не вышло. Новая попытка обязательно будет - в следующем году.

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