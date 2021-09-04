Военнослужащие РФ рассказали об особенностях проведения АрМИ-2021 в китайском Корле

Высочайший уровень проведения Международных армейских игр в Китае. На полигоне в городе Корла проходит сразу три конкурса и на каждом этапе организована прямая телетрансляция - наблюдать за всеми перипетиями борьбы можно в мельчайших подробностях. Но даже самый большой объектив не дает эффекта присутствия.

Чтобы почувствовать себя участников конкурса АрМИ, съемочная группа «Звезды» побывала в «зоне химического заражения». Сюда не пускают без противогаза. В помещении темно, пускают слезоточивый газ - нужно провести здесь две минуты и только потом включается основной таймер гонки.

Химическое заражение, радиация и стальные трубы - все это опробовали на себе не только участники конкурса «Безопасная среда» из пяти стран. Препятствия явно рассчитаны на юрких китайских военнослужащих - преодолевать его нужно с разбега - как прыжок в воду головой вперед.

Изматывающий марафон - главный приз в нем глоток свежего воздуха. Даже на то, чтобы снять маску, не остается сил. И как будто ни в чем не бывало, участники вновь облачаются в противогазы и химкостюмы - чтобы сыграть в баскетбол. На площадке - сборная Вьетнама.

Команды живут на военной базе полигона - китайская кухня, шведский стол. Но первые три недели по прилету даже в столовую никого не пускали. Повсюду «часовые» - они в Китае «священны». И пока все гости сидели на самоизоляции - китайцы продолжали тренироваться.