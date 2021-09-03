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Дрожь земли, звон стреляных гильз: в КНР завершился самый захватывающий этап «Суворовского натиска»

Андрей Аркадьев
Константин Худолеев
18:28 03.09.2021
На полигоне Корла в Китае завершился финальный и самый захватывающий этап конкурса «Суворовский натиск». Военным предстояло посоревноваться в эстафете.
Дрожь земли, звон стреляных гильз: в КНР завершился самый захватывающий этап «Суворовского натиска»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Суворовский натиск» - как «Танковый биатлон», только не в Подмосковье, а в предгорьях Тянь-Шаня, и не на танках, а на боевых машинах пехоты. В финальной гонке в Китае участвуют по три экипажа от каждой сборной. Бескомпромиссная борьба за право быть первым стоит на каждом препятствии.

Пока на трассе первая пара, на стальном панцире БМП-3 сборной России наш инженер устанавливает экшен-камеры. Китайцы уже финишировали, время начинать новую гонку, а команда Венесуэлы застревает на одном из препятствий, но гонку не прерывают.

«Побеждает тот, кто меньше ошибается. Поэтому наша задача - сделать все четко, как на тренировках, много к этому готовились, долго тренировались. Китайцам в этом плане проще, потому что полигон их, времени на разведку и поражение цели тратится гораздо меньше», - рассказал серебряный призер конкурса «Суворовский натиск» Захар Брестер.

По скорости наша команда абсолютный лидер. На трассе даже ввели ограничение. БМП-3 по сравнению с остальными участниками выглядит как троллейбус на фоне малолитражки.

Наша команда заняла в эстафете второе место. Еще одно серебро сборной России на этой трассе. Несколькими днями ранее курсанты Дальневосточного командного училища показали второй результат в индивидуальной гонке. Чемпионы - китайцы. Третьи - белорусы. Без наград остались венесуэльцы. Но радость от попадания на пьедестал они разделили с призерами из нашей команды.

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