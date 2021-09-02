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«Джокер в рукаве команды»: как российскому офицеру удалось «пронзить» китайскую ракету «Иглой-С»

Анна Назайкина
11:56 02.09.2021
На конкурсе «Чистое небо» зенитчик Маенков прямым попаданием поразил ракету-мишень TY-300D, имитирующую высокоскоростную воздушную цель на высоте 1,5 тысячи метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Настоящим героем Армейских международных игр стал лейтенант Сергей Маенков, участник конкурса «Чистое небо» в Китае. Напомним, только россиянину покорилась скоростная мишень, которую он мастерски сбил прямым попаданием из ПЗРК «Игла-С» и был признан самым метким стрелком по итогам гонки «Мастерство» конкурса «Чистое небо».

Видео снайперской стрельбы российского офицера стало вирусным - миллионы просмотров в Сети. На кадрах Маенков прямым попаданием поражает китайскую ракету-мишень TY-300D, имитирующую высокоскоростную воздушную цель на высоте 1,5 тысячи метров.

«Я уже точно чувствовал, что здесь будет точное попадание. Эффектно, не спорю, эффектно, мне самому понравилось. И это только первый выстрел», - отмечал офицер.

Второй этап конкурса «Чистое небо». Второе попадание. Маенков бросает гранату, тащит на полосе препятствий и, как бульдозер, роет землю на пути к финишу. Пульс на пределе, сбито дыхание. Команда уверена, что все в порядке, впереди еще одно испытание. Вновь огневой рубеж, стреляет Маенков. Ракета в десятку. Штрафных баллов нет. Отлично завершенная гонка.

Судейский протокол. Данные телеметрии. Лучше всех по мишени попал стрелок из России. Всего 27 сантиметров до цели. Самый меткий китайский участник выстрелил в полтора раза хуже, чем лидер нашего экипажа.

«Огромный козырь, просто джокер в рукаве у команды. Это  высочайший уровень подготовки стрелка-зенитчика», - заявил Александр Леонов, начальник войсковой ПВО ВС РФ.

Лучший зенитчик АрМИ год назад окончил академию ПВО в Смоленске. Служит на Кунашире. Кадры самого меткого выстрела Игр увидели все друзья и родные.

«Он герой. Наша семья им гордится, и я в том числе, он действительно герой, он молодец. Мамы у нас плакали, эмоционально очень восприняли это событие», - рассказала супруга офицера Клара Маенкова.

До Игр в Китае зенитчик стрелял из ПЗРК всего 15 раз, помнит каждый выстрел, во время АрМИ добавил в свой список еще три попадания. И звание самого меткого зенитчика конкурса «Чистое небо».

«Достиг своей цели, я всегда мечтал побывать здесь, в Китае, поучаствовать в соревнованиях. Я считаю, что мне это удалось», - сказал зенитчик.

Россияне соревнуются в конкурсе с участниками состязаний из пяти стран - Белоруссии, Египта, Узбекистана, Венесуэлы и Китая. Российская команда соревнуется на отечественных боевых машинах «Тайфун-ПВО» и вооружении - переносных зенитных ракетных комплексах «Игла-С», 12,7-мм пулеметах «Корд» и автоматах АК-12.

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