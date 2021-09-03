Российские химики-разведчики получили серебряные медали в конкурсе «Безопасная среда» в Китае
В Китае на полигоне учебного центра Сухопутных войск НОАК вручили награды участникам этапов индивидуальной гонки и эстафеты, а также победителям в отдельных номинациях.
© Фото: Минобороны России
Команда России получила серебряные медали за второй результат в индивидуальной гонке и эстафете, сообщает пресс-центр Армейских международных игр - 2021.
В номинации «Лучший командир» отмечен сержант Максим Федь, «Лучший стрелок» - Сергей Парфенов, «Лучший химик» - Кирилл Руднев, Алексей Младшов, «Лучший водитель» - Ярослав Макеев, Илья Чистяков.
В составе российской команды выступали победители всеармейских соревнований - курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.