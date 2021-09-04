СМИ: в Афганистане при праздничной стрельбе в воздух погибло 17 человек

По меньшей мере 17 человек стали жертвами праздничной стрельбы в Афганистане, которую открыли боевики запрещенной в РФ организации «Талибан»*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в больнице скорой помощи.

Как уточняется, таким образом боевики канонадой отметили захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. Жители афганской столицы утверждали, что стрельба велась в воздух и являлась актом празднования. Руководство движения заявило о необходимости прекратить стрельбу.

Ранее СМИ сообщали о том, что боевики движения «Талибан»* захватили Панджшер. Впоследствии объявивший вице-президент страны Амрулла Салех отрицал информацию о взятии провинции.

Обострение ситуации в Афганистане произошло в течение последних недель, когда талибы* начали активно наступать на крупные города. Ряд изданий и источников передавали 15 августа, что под контролем запрещенной в РФ организации «Талибан»* находятся все пограничные переходы.

На фоне вывода американских войск из Афганистана талибы* захватили практически все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственный в Кабуле аэропорт, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль «Талибана»*.

Глава государства Ашраф Гани сбежал из страны. По его словам, таким образом он стремился предотвратить кровопролитие. По прошествии трех дней президент Афганистана обратился к согражданам из Объединенных Арабских Эмиратов, он пообещал вернуться в страну в ближайшее время.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.