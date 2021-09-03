«Бег с бросанием техники»: историк сравнил вывод войск СССР и США из Афганистана

Доктор военных наук Константин Сивков в беседе со «Звездой» сравнил вывод американских войск из Афганистана с тем, как Советский Союз покинул ту же страну в 1988 году.

«Видна разительная разница. Советские войска выходили спокойно, в соответствии с четким планом, без какой-то давки, в походных колоннах, с развернутыми знаменами. Афганцы провожали наши войска в общем-то доброжелательно. Даже моджахеды не оказывали никакого сопротивления, не препятствовали выходу наших войск», - заявил он.

Как отметил историк, Советский Союз оставил после себя в Афганистане некую инфраструктуру - заводы, фабрики, школы, больницы, дороги, аэродромы.

«Иная картина у Соединенных Штатов Америки. Выход американским войск напоминает то, как они выходили из Вьетнама. Это был не выход, это был бег. Именно бег с бросанием техники», - считает Сивков.

Когда вышли советские войска, напомнил эксперт, осталась только та техника, которая принадлежала армии Афганистана. Вся советская техника, все имущество, которое принадлежало вооруженным силам СССР, было оттуда вывезено, подчеркнул он.

«Американцы бросили все, чем они располагали. Даже прошла информация, что американцы не смогли вывезти своих служебных собак, они их оставили там талибам*...Скорее всего, они поставят их себе на службу», - сказал доктор военных наук.

По его мнению, выход американских войск из Афганистана является уникальным, беспрецедентным в истории США поражением.

«Многие сравнивают его с Вьетнамом. Но во Вьетнаме США потерпели поражение фактически от Советского Союза и полноценного государства Вьетнам. Здесь американская машина потерпела поражение от движения, имеющего минимальную поддержку. Это демонстрирует, что США, как военный доминант мира, утратили свой статус полностью», - подчеркнул историк.

Ранее в американском военном ведомстве сообщили о завершении вывода войск. Соответствующую информацию озвучил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи, уточнив, что с этим миссия Соединенных Штатов в республике длиной в 20 лет завершается. По заявлению Минобороны США, в Афганистане не осталось «ни одного американского солдата».

Обострение ситуации в Афганистане произошло в течение последних недель, когда талибы* начали активно наступать на крупные города. Ряд изданий и источников передавали 15 августа, что под контролем запрещенной в РФ организации «Талибан»* находятся все пограничные переходы.

Глава государства Ашраф Гани сбежал из страны. По его словам, таким образом он стремился предотвратить кровопролитие. По прошествии трех дней президент Афганистана обратился к согражданам из Объединенных Арабских Эмиратов, он пообещал вернуться в страну в ближайшее время. Был существенно затруднен процесс эвакуации. В настоящее время иностранцы могут покинуть страну только через единственный в Кабуле аэропорт.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.