Экс-глава Афганистана пообещал вернуться в страну

Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани, заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшем будущем. Об этом он заявил в своем обращении в Facebook.

«Я в Эмиратах, но в ближайшем будущем вернусь в свою страну», - сказал Гани.

Он также сообщил, что заявления о том, что он якобы вывез с собой большое количество денег при побеге не соответствуют действительности.

«Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это все ложь, я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях, и смог взять лишь несколько книг в одной сумке», - сказал экс-президент.

Ранее МИД ОАЭ подтвердило информацию о том, что Ашраф Гани и его семья находятся в Эмиратах. Экс-президент покинул страну после того, как Кабул был захвачен боевиками «Талибана»*.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ.