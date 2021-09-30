Робот-сапер «Уран-6» применен на учениях «Дружба-2021»
На российско-пакистанском учении «Дружба-2021» спецназовцы из Пакистана применили робототехнический комплекс разминирования «Уран-6».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В первый день совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2021» военнослужащие подразделения специального назначения Пакистана изучили применение робототехнических комплексов разминирования «Уран-6», познакомились с работой российских коллег в устройстве инженерных заграждений, разминировании местности, объектов и преодолении минно-взрывных заграждений.