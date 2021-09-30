Армия Робот-сапер «Уран-6» применен на учениях «Дружба-2021» Кира Тило На российско-пакистанском учении «Дружба-2021» спецназовцы из Пакистана применили робототехнический комплекс разминирования «Уран-6». © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В первый день совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2021» военнослужащие подразделения специального назначения Пакистана изучили применение робототехнических комплексов разминирования «Уран-6», познакомились с работой российских коллег в устройстве инженерных заграждений, разминировании местности, объектов и преодолении минно-взрывных заграждений. © Минобороны РФ Впервые на учении «Дружба» был применен новейший робототехнический комплекс «Уран-6», который преодолел минно-взрывные заграждения и разминировал различные объекты. Комплекс разминирования представляет собой легкую бронемашину с дистанционным управлением и системами разминирования. В зависимости от используемого трального оборудования машина весит 6-7 тонн. © Минобороны РФ Военные инженеры Южного военного округа провели занятия по электрическому способу взрывания элементов конструкции из дерева, стали, кирпича, камня, бетона и железо-бетона. Также военнослужащие Пакистана изучили установку противопехотных и противотанковых мин, самодельных взрывных устройств и не взрывных заграждений. © Минобороны РФ Учение «Дружба-2021» продлится до 9 октября и завершится совместным тактико-специальным занятием по действию штурмовой роты при штурме населенного пункта и объектов. В преддверии учений российские и пакистанские военные посадили «Аллею Дружбы» в городе Горячий Ключ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика