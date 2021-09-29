Военнослужащие России и Пакистана посадили «Аллею Дружбы» в Краснодарском крае

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Новая аллея была посажена в честь открытия шестых совместных российско-пакистанских учений, которые стартовали 28 сентября на полигоне Молькино. Военнослужащие подразделений специального назначения двух стран посадили десять саженцев ясеней.

После торжественной церемонии приглашенные гости совершили совместное возложение цветов и венков к памятнику героев Великой Отечественной войны на мемориале «Вечный огонь».