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На Кубани стартовали российско-пакистанские учения «Дружба-2021»

Андрей Аркадьев
14:26 28.09.2021
Учения завершатся 6 октября, они направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Церемония открытия совместных учений России и Пакистана «Дружба-2021» с участием 130 военнослужащих прошла на Кубани, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На полигоне Молькино состоялись показательные выступления спецназа, инженерных штурмовых подразделений, демонстрация военной техники и оружия, а роботы «Уран-6» и МИКР исполнили «вальс».

На церемонии присутствовал начальник штаба 49-й общевойсковой армии ЮВО Валерий Плохотнюк. Военный атташе посольства Пакистана в РФ Махмуд Рашид заявил, что совместные мероприятия очень важны для его страны. Он отметил, что в ходе учений состоится обмен опытом среди военнослужащих, а также укрепление военного сотрудничества.

Учения «Дружба-2021» пройдут с 27 сентября по 6 октября. В ходе маневров военнослужащие отработают широкий спектр задач, включая ведение контртеррористической операции, а также ликвидацию незаконных вооруженных формирований в условиях применения противником самодельных бомб.

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