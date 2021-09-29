Робота для разминирования «Уран-6» впервые применят на учениях «Дружба-2021»

Спецназовцы из Пакистана изучили взрывное дело и работу с роботами «Уран-6» в первый день совместных российско-пакистанских учений «Дружба-2021» на Кубани.

Робота «Уран-6» впервые применят во время этих учений. Ему предстоит преодолеть минно-взрывные заграждения и разминировать объекты. Комплекс разминирования представляет собой легкую бронемашину с дистанционным управлением и системами разминирования. В зависимости от используемого оборудования весит шесть-семь тонн.

Также иностранные военнослужащие ознакомились с устройством инженерных заграждений, принципами разминирования местности и объектов и способами преодоления минно-взрывных заграждений.

Военные инженеры ЮВО проведут с гостями из Пакистана занятия по электрическому способу подрыва элементов конструкций из различных материалов и покажут им установку противопехотных и противотанковых мин, самодельных взрывных устройств и невзрывных заграждений. В учении задействованы около 100 военнослужащих Вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО.