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Путин и Эрдоган обсудили авиацию с учетом исключения Турции из программы создания F-35 США

Егор Левин
13:11 30.09.2021
Президенты обсудили возможности военно-технического взаимодействия РФ и Турции.
Путин и Эрдоган обсудили авиацию с учетом исключения Турции из программы создания F-35 США
© Фото: Владимир Смирнов, РИА Новости
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили взаимодействие в области авиации в контексте исключения американской стороной Турции из программы создания истребителя F-35. Об этом сообщили в Кремле.

«Упоминали возможность взаимодействия по авиации. Вы знаете, что американцы исключили Турцию из своей программы», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в ходе сочинской встречи с Эрдоганом Путин заявил, что отношения России и Турции развиваются позитивно, отметив, что иногда переговоры бывают непростыми. По окончании встречи российский лидер напомнил турецкому лидеру о необходимости ревакцинирования против коронавирусной инфекции. Для этого Путин предложил использовать российский «Спутник V».

Напомним, Пентагон уведомил Турцию об исключении из программы F-35 в апреле 2021 года. По словам представителя американского военного ведомства Джессики Максвелл, решение обусловлено закупкой Турцией у России ЗРК С-400, которые, как убеждены в США, «несовместимы с F-35».

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