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Пентагон уведомил Турцию об исключении из программы F-35

Роман Захаров
02:04 23.04.2021
Решение об исключении Турции было обусловлено закупкой Анкарой у российской стороны ЗРК С-400.
Пентагон уведомил Турцию об исключении из программы F-35
© Фото: Master Sgt. Donald Allen, dvidshub.net
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Пентагон уведомил Турцию об исключении страны из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Соответствующее заявление сделала представитель американского военного ведомства Джессика Максвелл.

По ее словам, данное решение обусловлено закупкой Турцией у России ЗРК С-400, которые, убеждены в США, «несовместимы с F-35».

«С-400 несовместимы с F-35, и Турция была отстранена от программы. Мы продолжаем продвигаться вперед в процессе официального исключения Турции из партнерства по (разработке - прим. ред.) F-35, как было объявлено в июле 2019 года», - приводит ТАСС слова Максвелл.

Об официальном исключении Турции из программы F-35 ранее сообщило агентство Anadolu, ссылаясь на источники в американском министерстве обороны. Согласно материалу, причиной таких мер стали закупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

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