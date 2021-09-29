Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться «Спутником V»

По окончании встречи в Сочи президент России Владимир Путин обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вакцинацию от коронавируса. В ходе беседы Эрдоган отметил, что уже вакцинировался американским препаратом Pfizer. Для ревакцинации Путин предложил использовать российский препарат.

«Если будете ревакцинироваться, то, во-первых, своевременно, во-вторых, "Спутником"», - ответил Путин.

Президент РФ отметил, что после вакцинации у него имелся высокий уровень антител в диапазоне 15-16. В свою очередь Эрдоган усомнился и заявил о собственном показателе в 1 100 единиц.

«Нет-нет, высокий. Они как-то по-разному считают, специалисты сказали, у меня высокий... Это разные подсчеты», - сказал Путин.

Во время встречи в Сочи президенты обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Путин заявил, что российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня - гарантия стабильности в регионе. Он добавил, что сотрудничество России и Турции - серьезная гарантия стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение в регионе.

Также Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Турцией развиваются позитивно.