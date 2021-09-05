Эксперт рассказал о возможности оштрафовать Facebook и Twitter в РФ

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков прокомментировал сообщения о наложении штрафов на компании Telegram, Facebook и Twitter. По его словам, привлечь к ответственности эти компании будет затруднительно.

«В этой ситуации есть одна большая проблема - все эти компании находятся вне российской юрисдикции, в отличие, допустим от Apple и Google, у которых есть представительства в РФ. Поэтому весьма затруднительно предъявлять претензии. "Убрать" их, как это было с Telegram, мы не можем, поскольку все мы помним о VPN. И возникает ситуация неопределенности. На мой взгляд, необходимо договариваться компаниям с Роскомнадзором. С другой стороны, у таких международных холдингов должно быть единое понимание размещения контента», - рассказал гендиректор.

По его мнению, на данный момент компании различно относятся к требованию разных стран об удалении противоправного контента. Он привел в пример удаление видеороликов, связанных с избирательной компанией Дональда Трампа на поста президента США. При этом требования с российской стороны удалить какие-либо ролики игнорировались, ссылаясь на «свободу слова».

Ранее в 422 Мировой судебный участок Таганского района поступил протокол в отношении компаний Telegram, Facebook и Twitter. Сумма штрафов компаниям составляют 72 миллиона рублей.