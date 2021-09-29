В стране и мире Лефортовский суд подтвердил арест главы Group-IB Ильи Сачкова Алексей Курильченко Лефортовский районный суд подтвердил информацию об аресте основателя компании Group-IB. © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Читайте нас на: Пресс-служба Лефортовского районного суда подтвердила информацию об аресте основателя службы компьютерной безопасности Group-IB Ильи Сачкова. «Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28.09.2021 года в отношении Сачкова Ильи Константиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 месяц 30 суток, то есть до 27 ноября 2021 года», - сообщили в пресс-службе суда. Ранее в СМИ поступила информация, что Сачков был арестован по подозрению в государственной измене. Также сообщается об обысках в штаб-квартире компании. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика