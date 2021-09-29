В стране и мире Основатель Group-IB Илья Сачков арестован по делу о госизмене Алексей Курильченко Основатель компании по кибербезопасности Илья Сачков арестован на два месяца по делу о госизмене. © Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости Читайте нас на: Лефортовский районный суд Москвы арестовал Илью Сачкова - основателя компании Group-IB, которая специализируется на борьбе с кибератаками. По данным СМИ, гендиректор подозревается государственной измене. «Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 сентября в отношении Сачкова Ильи Константиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 ноября», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Также сообщается об обысках, прошедших в московской штаб-квартире компании. Ранее советник главы Роскосмоса и бывший журналист Иван Сафронов был обвинен в госизмене. По данным ФСБ, он получал деньги от чешской разведки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика