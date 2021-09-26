Сибирская тайга: опубликованы фотографии с отдыха Путина и Шойгу
Глава государства проехался на вездеходе, осмотрел окрестности, поймал несколько крупных рыб в таежной реке и провел ночь в палатке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
Кремль опубликовал фотографии с отдыха президента Российской Федерации Владимира Путина в сибирской тайге. Поездку в Саяно-Шушенский заповедник глава государства осуществил в начале сентября в компании министра обороны Сергея Шойгу и директора заповедника Геннадия Киселева.