Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сибирская тайга: опубликованы фотографии с отдыха Путина и Шойгу

Ян Брацкий
09:37 26.09.2021
Глава государства проехался на вездеходе, осмотрел окрестности, поймал несколько крупных рыб в таежной реке и провел ночь в палатке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Кремль опубликовал фотографии с отдыха президента Российской Федерации Владимира Путина в сибирской тайге. Поездку в Саяно-Шушенский заповедник глава государства осуществил в начале сентября в компании министра обороны Сергея Шойгу и директора заповедника Геннадия Киселева.

© Пресс-служба президента РФ

На фотографиях президент запечатлен с удочкой в руках во время рыбной ловли. Путину удалось поймать несколько крупных рыб.

© Пресс-служба президента РФ
© Пресс-служба президента РФ

Вместе с главой оборонного ведомства президент проехался на вездеходе и осмотрел природные просторы в бинокль. Директор заповедника показал Владимиру Путину кадры с камер видеоловушек, на которых запечатлен богатый животный мир края.

© Пресс-служба президента РФ

Вечером глава государства и министр обороны посидели у костра и расположились на ночлег в палатках. Владимир Путин не первый раз посещает тайгу в компании Сергея Шойгу. Так, в октябре 2019 года состоялась одна из их поездок на природу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:02 ОПК
Видео
БМП-3 получит защиту от кумулятивных снарядов
08:50 В стране и мире
Власти Сочи рассказали о восстановлении города после шторма
07:37 Спорт
Боксер Усик оценил вероятность реванша с Джошуа
07:12 В стране и мире
СМИ: отдельным категориям бюджетников поднимут зарплату с 1 октября
06:51 В стране и мире
Видео
«Он греет, зря смеетесь»: Путин показал Шойгу «камин» в своей палатке во время прогулки по тайге
Популярное
Видео
Путину показали медвежью берлогу в сибирской тайге
Названы снижающие продолжительность жизни продукты
СМИ раскрыли подробности расставания Тома Круза и Хейли Этвелл
Лучший друг здоровья: назван напиток для предотвращения рака и инсульта
Видео
«Перетягивание мопса»: инвалид-колясочник рассказал, как спас свою собаку от стаи бродячих псов в Ульяновске
Видео
Воронка над Джубгой: на черноморском побережье сняли на видео смерч
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.