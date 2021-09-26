В стране и мире Сибирская тайга: опубликованы фотографии с отдыха Путина и Шойгу Ян Брацкий Глава государства проехался на вездеходе, осмотрел окрестности, поймал несколько крупных рыб в таежной реке и провел ночь в палатке. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Кремль опубликовал фотографии с отдыха президента Российской Федерации Владимира Путина в сибирской тайге. Поездку в Саяно-Шушенский заповедник глава государства осуществил в начале сентября в компании министра обороны Сергея Шойгу и директора заповедника Геннадия Киселева. © Пресс-служба президента РФ На фотографиях президент запечатлен с удочкой в руках во время рыбной ловли. Путину удалось поймать несколько крупных рыб. © Пресс-служба президента РФ Вместе с главой оборонного ведомства президент проехался на вездеходе и осмотрел природные просторы в бинокль. Директор заповедника показал Владимиру Путину кадры с камер видеоловушек, на которых запечатлен богатый животный мир края. © Пресс-служба президента РФ Вечером глава государства и министр обороны посидели у костра и расположились на ночлег в палатках. Владимир Путин не первый раз посещает тайгу в компании Сергея Шойгу. Так, в октябре 2019 года состоялась одна из их поездок на природу. © Пресс-служба президента РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика