Путин рассказал, что впечатлило его на отдыхе в тайге
Российскому лидеру запомнились крупные и сильные представители благородных оленей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в сибирской тайге был впечатлен огромными маралами. Глава государства удивился их скорости и в шутки предложил отправить благородных животных на Олимпийские игры.
«Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной. Им бы на Олимпийских играх выступать. Равных бы не было никого», – поделился впечатлениями президент.
На отдых в сибирскую тайгу Владимир Путин отправился в первой половине сентября после поездки на Дальний Восток. Компанию российскому лидера составил министр обороны Сергей Шойгу.