Путин рассказал, что впечатлило его на отдыхе в тайге

Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в сибирской тайге был впечатлен огромными маралами. Глава государства удивился их скорости и в шутки предложил отправить благородных животных на Олимпийские игры.

«Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной. Им бы на Олимпийских играх выступать. Равных бы не было никого», – поделился впечатлениями президент.

На отдых в сибирскую тайгу Владимир Путин отправился в первой половине сентября после поездки на Дальний Восток. Компанию российскому лидера составил министр обороны Сергей Шойгу.