Путину показали медвежью берлогу в сибирской тайге

Президент Российской Федерации Владимир Путин оказался недалеко от медвежьей берлоги во время прогулки по сибирской тайге в начале сентября. В походе его сопровождал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.

«Мишка... Мишка спит наверно здесь. Здесь их много, дороги такие натоптанные», - пояснил собеседник главы государства и продемонстрировал видео с берлогой.

Кроме того, главе государства продемонстрировали кадры с камер специальных видеоловушек. На них удалось заснять фрагменты удачной охоты косолапого на сибирских козерогов.

Путин поинтересовался у директора заповедника численностью медведей и козерогов, которые обитают на территории заповедника. Киселев ответил, что и тех и других здесь в достаточном количестве. Владимир Путин не первый раз посещает тайгу в компании Сергея Шойгу. Так, в октябре 2019 года состоялась одна из их поездок на природу.