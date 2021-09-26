«Он греет, зря смеетесь»: Путин показал Шойгу «камин» в своей палатке во время прогулки по тайге
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел ночь в сибирской тайге во время сентябрьской прогулки по Саяно-Шушенскому заповеднику. Во время похода его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Глава государства отдохнул у костра, а после продемонстрировал необычный «камин» в своей палатке. На опубликованных кадрах видно, что это полотно инфракрасного нагревателя, оформленного, как очаг.
«Это камин, да. Между прочим, он греет. Зря вы смеетесь», - ответил Путин в ответ на ироничное замечание Шойгу.
Президент пригласил главу оборонного ведомства убедиться в этом самолично.
«Хорошо придумали. Уютненько», - отметил министр обороны, осматривая палатку и необычный обогреватель.
Во время поездки по тайге Владимиру Путину также показали медвежью берлогу. Глава заказника Геннадий Киселев рассказал отдыхающим, что в этих местах обитают около 600 медведей.