«Он греет, зря смеетесь»: Путин показал Шойгу «камин» в своей палатке во время прогулки по тайге

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел ночь в сибирской тайге во время сентябрьской прогулки по Саяно-Шушенскому заповеднику. Во время похода его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Глава государства отдохнул у костра, а после продемонстрировал необычный «камин» в своей палатке. На опубликованных кадрах видно, что это полотно инфракрасного нагревателя, оформленного, как очаг.

«Это камин, да. Между прочим, он греет. Зря вы смеетесь», - ответил Путин в ответ на ироничное замечание Шойгу.

Президент пригласил главу оборонного ведомства убедиться в этом самолично.

«Хорошо придумали. Уютненько», - отметил министр обороны, осматривая палатку и необычный обогреватель.

Во время поездки по тайге Владимиру Путину также показали медвежью берлогу. Глава заказника Геннадий Киселев рассказал отдыхающим, что в этих местах обитают около 600 медведей.