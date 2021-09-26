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Власти Сочи рассказали о восстановлении города после минувшего шторма

Ян Брацкий
08:50 26.09.2021
С самого утра на городских улицах работают десятки человек и более 100 единиц специальной техники.
Власти Сочи рассказали о восстановлении города после минувшего шторма
© Фото: Артур Лебедев, РИА Новости
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Сильные ливни, которые накануне обрушились на Сочи, практически прекратились. Это позволило коммунальщикам выйти на городские улицы для наведения порядка. Об этом сообщил мэр курортной столицы Краснодарского края Алексей Копайгородский.

«На дорогах сегодня с самого утра работали более 100 единиц техники и свыше 160 человек. Совместно действовали коллективы городских, краевых и федеральных служб и предприятий. Железнодорожное и авиасообщение восстановлены в полном объеме. Сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы сократить отставания по графику, нарушенному из-за стихии», - написал сочинский градоначальник в своем Telegram-аккаунте.

На трассу, где проходят заезды «Формулы-1», была стянута дополнительная техника, отметил он. Сегодня там проводятся квалификационные заезды.

«Курорты горного кластера работают в штатном режиме. Накануне в горах выпал первый снег, наши объекты готовы к старту горнолыжного сезона. В прибрежной части города пляжи остаются закрытыми на время действия штормового предупреждения», - добавил Копайгородский.

Штормовой циклон разбушевался в Краснодарском крае в ночь на субботу. В МЧС выпустили сразу три экстренных предупреждения. Наиболее сложная ситуация сложилась на черноморском побережье, в Сочи и в туапсинском районе, где очевидцы заметили смерч. Горные реки местам вышли из берегов, в горах выпал град. Мощные потоки дождевой воды размыли участок федеральной трассы, временно остановив по ней движение.

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