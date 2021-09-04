Россия примет заключительный этап «Формулы-3» отмененный в США
Организаторы чемпионата мира по автогонкам класса «Формулы-3» отменили проведение восьмого этапа, который должен был пройти в Остине (США) и изначально был последним в календаре. Однако соревнования все же состоятся, при этом их местоположение переместится в Россию.
Пресс-служба чемпионата, сообщила, что заключительный этап гонки будет принимать Сочи. Там он пройдет в рамках гоночного уикенда вместе с Гран-при России «Формулы-1» и «Формулы-2» - с 24 по 26 сентября на трассе «Сочи Автодром» в Олимпийском парке.
«Я хочу поблагодарить "Формулу-1" и (Международную автомобильную федерацию) FIA, наши команды и всех участников, включая промоутеров из Сочи, за то, что они согласились изменение за столь короткое время. Мы рады снова привезти наши две категории в Россию», - сказал гендиректор «Формулы-3» Бруно Мишель.
Генеральный директор «Формулы-3» пояснил, что изменение календаря автосостязаний было согласовано всеми сторонами после неизбежных логистических изменений, которые сильно сказались на общих затратах по сравнению с запланированным мероприятием в Остине.