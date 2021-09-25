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Дорога «поплыла»: из-за дождей прервано движение по трассе Джубга - Сочи

Ян Брацкий
11:47 25.09.2021
В МЧС предупредили, что аномальные ливни ослабеют только во второй половине дня, возможен град и смерчи.
© Видео: Страница новостей, ВК / Беляев LIFE, YouTube © Фото: Интересное в Краснодаре | Краснодар, ВК
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Стометровый участок федеральной трассы А-147 сообщением Джубга - Сочи в районе населенного пункта Вардане размыт потоками дождевой воды. Движение по дороге остановлено. Водителей попросили воздержаться от поездок. Подтопление спровоцировала река Буу.

Аномальные ливни затопили и населенные пункты Краснодарского края. Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Туапсинском районе, в Сочи и юго-восточных районах края. Как отметили в МЧС, в ближайшие часы ливни не ослабеют, местами уровень воды в реках уже поднялся до опасных отметок.

«С 03:00 ночи осадки усилились и проходят по всей территории Краснодарского края. Наиболее интенсивные на побережье, в Туапсинском районе и в Сочи. Ослабевать дожди начнут не ранее 15:00. По горным рекам наблюдается подъем уровня воды. На  дежурстве от МЧС России находятся более 800 человек и 260 единиц техники», - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

В связи с непогодой, краевое управление МЧС переведено на круглосуточный режим работы, добавил он. Мобилизованы все технические ресурсы. Кроме того, спасатели сообщили о том, что в течение суток возможно выпадение града и усиление ветра до штормового. Сохраняется опасность формирования смерчей.

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