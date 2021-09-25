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Черная воронка над Джубгой: на черноморском побережье сняли на видео смерч

Ян Брацкий
13:24 25.09.2021
Погода в Краснодарском крае резко испортилась накануне, в регионе льет дождь. МЧС объявило штормовое предупреждение.
© Видео: Туапсинские вести, ВК © Фото: Туапсинские вести, ВК
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Очевидец сняли на видео процесс формирования смерча в районе населенного пункта Джубга. Внушительную воронку запечатлел один из автомобилистов, который специально ради эффектных кадров припарковался на обочине. На опубликованных в социальной сети «ВКонтакте» кадрах видна черная туча и формирование воронки.

Туапсинский район оказался во власти аномальной непогоды. С ночи на черноморском побережье не утихают дожди, усиливается ветер. Спасатели предупредили об угрозе выпадения града.

Ранее мощные потоки воды размыли стометровый участок федеральной трассы  А-147 сообщением Джубга - Сочи в районе населенного пункта Вардане. В Джубге работает аэромобильная группа МЧС, специалисты которой наблюдают за ситуацией с погодой.  

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