Черная воронка над Джубгой: на черноморском побережье сняли на видео смерч

Очевидец сняли на видео процесс формирования смерча в районе населенного пункта Джубга. Внушительную воронку запечатлел один из автомобилистов, который специально ради эффектных кадров припарковался на обочине. На опубликованных в социальной сети «ВКонтакте» кадрах видна черная туча и формирование воронки.

Туапсинский район оказался во власти аномальной непогоды. С ночи на черноморском побережье не утихают дожди, усиливается ветер. Спасатели предупредили об угрозе выпадения града.

Ранее мощные потоки воды размыли стометровый участок федеральной трассы А-147 сообщением Джубга - Сочи в районе населенного пункта Вардане. В Джубге работает аэромобильная группа МЧС, специалисты которой наблюдают за ситуацией с погодой.