Черная воронка над Джубгой: на черноморском побережье сняли на видео смерч
Погода в Краснодарском крае резко испортилась накануне, в регионе льет дождь. МЧС объявило штормовое предупреждение.
© Видео: Туапсинские вести, ВК © Фото: Туапсинские вести, ВК
Очевидец сняли на видео процесс формирования смерча в районе населенного пункта Джубга. Внушительную воронку запечатлел один из автомобилистов, который специально ради эффектных кадров припарковался на обочине. На опубликованных в социальной сети «ВКонтакте» кадрах видна черная туча и формирование воронки.
Туапсинский район оказался во власти аномальной непогоды. С ночи на черноморском побережье не утихают дожди, усиливается ветер. Спасатели предупредили об угрозе выпадения града.
Ранее мощные потоки воды размыли стометровый участок федеральной трассы А-147 сообщением Джубга - Сочи в районе населенного пункта Вардане. В Джубге работает аэромобильная группа МЧС, специалисты которой наблюдают за ситуацией с погодой.