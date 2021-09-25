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Лавров: США игнорируют нарушения закона в арестах Бута и Ярошенко

Иван Линдеманн
20:49 25.09.2021
По словам министра иностранных дел РФ, вышеуказанные россияне были похищены Вашингтоном.
Лавров: США игнорируют нарушения закона в арестах Бута и Ярошенко
© Фото: pixabay
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США не хотят ничего слышать о передаче России арестованных Константина Ярошенко и Виктора Бута. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, вышеуказанные россияне были похищены Вашингтоном.

«Мы многократно пытались решить судьбу наших граждан путем задействования конвенции Совета Европы о передаче осужденных для отбывания наказания в свою страну . Они (США - прим. ред.) категорически не хотят ничего слышать, не слушают они и аргументы о том, что оба этих гражданина, как и целый ряд других, они были по сути дела такой провокационной хитростью затащены в западню, их похитили просто буквально, с нарушением законодательства: Бута - таиландского законодательства, там не было всех условий соблюдено, Ярошенко - законодательства Либерии», - отметил министр на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН.

Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В июле этого года сотрудники российского посольства посетили Бута в американской тюрьме. Заключенного поддержали и заверили в том, что российские власти и дальше будут отстаивать его интересы.

Константин Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 года. Его считают виновным в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко был депортирован в США, где в сентябре 2011 года его приговорили к 20 годам заключения. В тюрьме мужчина не раз жаловался на плохое самочувствие. Как заявила его супруга, у летчика есть проблемы с артериальным давлением. Также, по словам Виктории, он страдает от сильных зубных болей. При этом в тюремной медсанчасти его жалобы на состояние здоровье остаются без внимания.

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