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Отбывающему срок в США летчику Ярошенко назначили лечение

Анна Назайкина
07:28 14.07.2021
В 2011 году он был обвинен в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Отбывающему срок в США летчику Ярошенко назначили лечение
© Фото: РИА Новости
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Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий двадцатилетний срок лишения свободы в американской тюрьме в штате Коннектикут, получил специализированную медицинскую помощь, врач назначил ему лечение. Об этом рассказала жена заключенного Виктория Ярошенко.

«Константина вызвали к врачу, выписали таблетки — антидепрессанты прописали и от давления. Назначили процедуры, но когда они будут делаться, понимания нет. Это будет зависеть от тюремных властей», — цитирует ее ТАСС.

Ранее мужчина не раз жаловался на плохое самочувствие. Как заявила его супруга, у летчика есть проблемы с артериальным давлением. Также, по словам Виктории, он страдает от сильных зубных болей. При этом в тюремной медсанчасти его жалобы на состояние здоровье оставались без внимания.

Константин Ярошенко в 2011 году был обвинен в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США. Его приговорили к двадцати годам лишения свободы. Свою виновность летчик не признал и назвал все произошедшее с ним провокацией.

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