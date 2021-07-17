Российские дипломаты посетили Бута в тюрьме в США

Сотрудники российского посольства посетили россиянина Виктора Бута в американской тюрьме. Заключенного поддержали и заверили в том, что российские власти и дальше будут отстаивать его интересы. Об этом говорится в сообщении российского посольства в США.

«В целях оказания консульско-правового содействия российские дипломаты на днях посетили росгражданина В.А. Бута в тюрьме "Мэрион" штата Иллинойс. Поддержали россиянина. Заверили соотечественника в том, что будем и далее отстаивать его права и защищать интересы», - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

В начале июля в России был составлен список осужденных в США соотечественников для их возможного обмена. Соответствующий документ министру иностранных дел Сергею Лаврову передала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Помимо прочих, в списке перечислены Константин Ярошенко и Виктор Бут.

Российского предпринимателя арестовали в Таиланде в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США с грубым нарушением закона. Спустя четыре года суд в Нью-Йорке признал Бута виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма, приговорив его к 25 годам лишения свободы. Сам бизнесмен обвинения в свой адрес отрицает.