Жена Виктора Бута рассказала о своих ожиданиях после встречи Путина и Байдена

Жена заключенного в американской тюрьме российского бизнесмена Виктора Бута назвала «глотком живой воды» информацию о том, что лидеры РФ и США обсуждали обмен осужденными. Она надеется, что удастся найти решение этого вопроса.

«Для нас это как глоток живой воды. Думаю, что и Виктору, и его маме это доставит огромную радость», - сказала Алла Бут РИА Новости.

Она добавила, что за долгие годы это первый положительный сдвиг, первый шаг, который был официально озвучен с трибуны исторической встречи двух глав государств. Вопрос поднимался и прорабатывался, а значит, отметила супруга Виктора Бута, могут быть найдены определенные компромиссы.

На пресс-конференции после российско-американского саммита президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсуждал с коллегой из США Джо Байденом обмен осужденными. В этой сфере могут быть найдены компромиссы - работу по направлению МИД России и Госдепартамент США, сказал он.

Российского предпринимателя арестовали в Таиланде в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США с грубым нарушением законодательства. Спустя четыре года суд в Нью-Йорке признал Бута виновным в подготовке сговора с целью убийства американский граждан и финансовой поддержке терроризма, приговорив его к 25 годам лишения свободы. Сам бизнесмен обвинения в свой адрес отрицает.