Карпин отреагировал на отставку Семина с поста главного тренера «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отставку Юрия Семина из «Ростова».

«Могу пожелать Юрию Павловичу успехов в будущей карьере. Что-то не получилось в "Ростове", но в будущем - только удачи», - приводит его слова Sportbox.ru.

Об отставке Семина стало известно в субботу, 25 сентября. Президент клуба Арташес Арутюнянц заявил, что это было совместное решение специалиста и руководства команды.

Семин тренировал команду с 4 августа этого года, то есть после ухода Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу. Соглашение с Семиным было рассчитано на два года. Исполняющим обязанности главного ФК «Ростов» назначен старший тренер молодежной команды Заур Тедеев.