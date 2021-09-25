В «Ростове» назначили исполняющего обязанности главного тренера
Ранее в отставку с поста главного тренера клуба ушел Юрий Семин.
© Фото: официальный сайт ФК «Ростов»
Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Ростов» назначен старший тренер молодежной команды Заур Тедеев. Об этом сообщается на сайте клуба.
Ранее Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера клуба.
«Заур Тедеев - исполняющий обязанности главного тренера "Ростова"», - говорится в сообщении команды.
Отмечается, что Тедеев работает в системе клуба с 2019 года, старшим тренером молодежной команды он стал в позапрошлом сезоне.