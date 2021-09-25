Спорт В «Ростове» назначили исполняющего обязанности главного тренера Анна Касаткина Ранее в отставку с поста главного тренера клуба ушел Юрий Семин. © Фото: официальный сайт ФК «Ростов» Читайте нас на: Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Ростов» назначен старший тренер молодежной команды Заур Тедеев. Об этом сообщается на сайте клуба. Ранее Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера клуба. «Заур Тедеев - исполняющий обязанности главного тренера "Ростова"», - говорится в сообщении команды. Отмечается, что Тедеев работает в системе клуба с 2019 года, старшим тренером молодежной команды он стал в позапрошлом сезоне. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика