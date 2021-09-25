Семин ушел в отставку с поста главного тренера «Ростова»

Юрий Семин ушел в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов». О том, что это было совместное решение специалиста и руководства команды, сообщил президент клуба Арташес Арутюнянц.

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в "Ростове", за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович - замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся теплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи», - говорится в заявлении руководства клуба на его официальном сайте.

Семин возглавил «ростовчан» в начале августа после того, как их бывший наставник Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России. Контракт с Юрием Семиным был заключен на два сезона. Последней командой, которую тренировал наставник до этого, был московский «Локомотив». Детали расторжения контракта не разглашаются.