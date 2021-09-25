Семин объяснил свой уход с поста главного тренера «Ростова»

Юрий Семин в беседе с ТАСС заявил, что его уход с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов» является взаимным решением.

«Это взаимное решение, провели переговоры с руководителями, приняли общее решение. "Ростову" большой удачи, было хорошее время, которое мне в целом понравилось, были какие-то успехи, неудачи, но это тренерская ситуация», - рассказал он.

Ране стало известно, что Юрий Семин ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов». О том, что это было совместное решение специалиста и руководства команды, сообщил президент клуба Арташес Арутюнянц.

Семин возглавил «ростовчан» в начале августа после того, как их бывший наставник Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России. Контракт с Юрием Семиным был заключен на два сезона, детали его расторжения в данный момент не разглашаются.