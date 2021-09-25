Путин рассказал о скорой встрече с Лукашенко

Владимир Путин планирует в ближайшее время еще раз провести переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом президент РФ рассказал на встрече с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.

«Я регулярно встречаюсь с Александром Григорьевичем, в ближайшее время еще раз встречусь», - сказал глава государства.

Дату и место встречи Путин не назвал.

Накануне СМИ сообщали, что Лукашенко прибыл с частным визитом в Сочи. При этом, как ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин планирует посетить Минск в середине октября. Отмечается, что российский президент прибудет в белорусскую столицу, чтобы принять участие в саммите стран СНГ.

Последние переговоры Путина и Лукашенко состоялись в Кремле 9 сентября. По словам президента РФ, были согласованы 28 совместных программ.