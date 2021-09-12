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Путин планирует посетить Минск в октябре

Кира Карон
17:30 12.09.2021
Глава российского правительства прибудет в Минск для участия в саммите стран СНГ.
Путин планирует посетить Минск в октябре
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин планирует посетить Минск в середине октября. Об этом он сообщил в воскресенье.

«Да, такие планы есть», - сказал представитель Кремля ТАСС.

Отмечается, что российский президент прибудет в Минск, чтобы принять участие в саммите стран СНГ.

Напомним, что 9 сентября, в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. По словам Путина, были согласованы 28 совместных программ.

Прежде всего они нацелены на унификацию экономического законодательства двух государств. В частности - на построение единых финансовых и энергетических рынков, а также налоговых схем. Планируется создание общего платежного пространства. Речь шла и об обеспечении безопасности на внешних границах.

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