СМИ: Лукашенко прибыл в Сочи с частным визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи. Об этом сообщил источник РИА Новости.

«Лукашенко находится с частной поездкой в Сочи», - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что белорусский лидер будет находиться в доме отдыха, который «он использует как свою резиденцию». Других деталей собеседник агентства не привел.

Ранее сегодня на совещании с постоянными членами Совета безопасности Владимир Путин выступил с предложением обсудить безопасность Союзного государства.