В Сочи возобновили движение по федеральной трассе после сошедшего на нее камнепада

В Адлерском районе возобновили движение на участке федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи. Дорога была перекрыта в течение более чем двух часов.

Причиной стал сильный ливень, в результате которого трасса оказалась затоплена. Кроме того, днем в этом микрорайоне произошел камнепад.

Сейчас, как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье», для проезда перекрыта одна из двух полос, организован реверс. На месте продолжают устранять последствия стихии.

Ранее очевидец снял на видео процесс формирования смерча в районе населенного пункта Джубга. Внушительную воронку запечатлел один из автомобилистов, который специально ради эффектных кадров припарковался на обочине.

Из-за непогоды днем в аэропорту Сочи не смогли приземлиться пять самолетов. Они были вынуждены использовать ближайшие запасные аэродромы Анапы и Краснодара.