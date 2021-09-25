Пять самолетов не смогли сесть в Сочи из-за грозы

Пять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Сочи из-за непогоды и были вынуждены использовать ближайшие запасные аэродромы Анапы и Краснодара. Об этом сообщил оператор кубанских аэропортов ГК «Аэродинамика»

«По данным на 12:50 25 сентября 2021 года, пять утренних рейсов не смогли прибыть в пункт назначения. Плотный грозовой засвет по береговой линии и ливневый дождь не позволяли экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой, в связи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

В течение суток в Сочи действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Аномальные ливни и порывистый ветер стали причинами масштабных подтоплений, обрывов линий электропередач. Спасатели прогнозируют град и выход рек из берегов.