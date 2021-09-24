Лечащий врач пострадавших на Эльбрусе альпинистов озвучила прогнозы на выздоровление
Альпинисты, которые были эвакуированы со склона Эльбруса накануне, чувствуют себя удовлетворительно. Угрозы их жизням нет. Об этом рассказала врач больницы, куда накануне ночью были доставлены туристы, Анжела Теунова. С ее слов, некоторые пациенты обморожены настолько, что не могут самостоятельно передвигаться и готовятся к сложным операциям.
«Пациент с переломом голени госпитализирован в травматологическое отделение. Чувствует себя относительно удовлетворительно. Некоторые могут передвигаться, но те, кто с обморожениями ног, самостоятельно не ходят. Прогноз благоприятный для большинства из них», - рассказала Теунова.
Трагедия на горном склоне произошла накануне. Изначально в поход отправилась группа из 19 человек. Во время спуска погода испортилась, температура упала и начался буран. К тому моменту, как спасатели обнаружили замерзающих людей, погибли пятеро участников восхождения. Остальных удалось спустить к подножию горы и передать медикам.