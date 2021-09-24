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Спасенный на Эльбрусе альпинист рассказал о самочувствии выживших

Ян Брацкий
10:31 24.09.2021
Со слов туриста, сильные обморожения и травмы альпинисты получили при спуске с вершины, когда резко испортилась погода.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mchskbr, Instagram
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Один из участников восхождения на Эльбрус рассказал подробности трагедии, которая произошла с туристической группой на склоне горы. Сергей Попов приехал покорять вершину из Перми. За год до этого заинтересовался альпинизмом и стал ходить в подобные походы.

Однако, Эльбрус встретил туристов недружелюбно. Пятеро из них погибли, остальным понадобилась помощь врачей.

«В больницу нас привезли сегодня ночью. Кто-то находится в травматологии со сломанной ногой, насколько я знаю. У меня лично обморожение, мне оказывают необходимую медицинскую помощь», - рассказал альпинист-любитель.

Желающих взобраться по склону набралось 19 человек. Вместе с профессиональными провожатыми они выдвинулись в поход, изначально не суливший беды.

«Мы знакомы не были, поскольку все из разных городов. Познакомились уже при прохождении тура. Когда спустились вниз, была куча МЧС, медицина катастроф, медики. Нас погрузили в скорую и увезли», - поделился со «Звездой» молодой человек.

Одной из причин трагедии на Эльбрусе стала погода, считает Сергей. В момент восхождения светило солнце, а уже на вершине ударил мороз, пошел густой снег и поднялся сильный ветер.

«Где мы находились, было достаточно холодно. Обморожение я получил на горе. Там был сильный ветер и шел снег. Погода испортилась на спуске. Было две группы, у каждой свой гид и помощник», - добавил турист.

Сейчас спасенные находятся в безопасности, их жизням ничего не угрожает. У людей сильные обморожения и другие травмы. По факту случившегося Следственный комитет РФ начал проверку.

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